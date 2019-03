Fotod: Ülenurme gümnaasiumi õpilased kokkasid koos banaanipannkooke

5. klassi õpilane Emma rääkis, et õppepäev oli väga kasulik ning kindlasti räägib ta oma uutest teadmistest ka vanematele. «Kui toit on päris halvaks läinud, siis ta muidugi ei kõlba, aga täna õppisime, kuidas ära kasutada neid asju, mis on külmkappi seisma jäänud ent pole veel riknenud,» sõnas ta. Emma teadis rääkida, et keedetud makaronid ongi üks selline toit, mis säilib rohkem kui kaks päeva ja neist saab teha erinevaid sööke.