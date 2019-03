Tampere sotsiaal- ja tervishoiujuhid tutvuvad Tartus eakatele pakutavate teenustega

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Tartu oma välissuhtluses oluliselt suurendanud sotsiaalteemade osakaalu. «Kogu Euroopa seisab suure väljakutse ees - kuidas saada hakkama elanikkonna vananemisega ning kuidas pakkuda eakatele väärikaid vananemisvõimalusi ja aidata neil elada tervena võimalikult kaua,» rääkis Lees. Ta lisas, et väga oluline on tutvuda teiste riikide praktikatega ning arutada üheskoos, kuidas sotsiaalvaldkonna väljakutsetega hakkama saada. Äsja tutvuti Saksamaa hoolekandesüsteemiga Lüneburgis, viimastel kuudel on kogemusi käidud omandamas Norras, Rootsis ja Soomes.