Tartu ülikooli uus ametijuhend panustab juhi ja alluva kokkuleppele

Nii jääb neil aga vähem aega teadustööks, mis uute normide järgi moodustab lausa 60 protsenti tööajast.

Sotsiaalteaduste valdkonnas on ette nähtud, et lektor peab aastas koos juhendamisega õpetama tudengeid 870 Euroopa ainesüsteemi ainepunkti ehk EAP eest. Oluline on siinkohal see, et lektori tööajast peaks õppetöö ehk EAPde kirja saamine moodustama sotsiaalteaduste valdkonnas vaid 40 protsenti, ülejäänud aja peaks õppejõud suuresti pühendama teadustööle.

«Hästi konservatiivselt ja üldiselt arvutades kulub õppejõul üks tund ühe EAP kohta,» sõnas sotsiaalteaduste valdkonna ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit.

Tartu ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga sõnul töötab täiskohaga õppejõud tänavu 1698 tundi ja teadustöötaja 1778 tundi. Seega, kui õppejõul kuluks üks tund ühe EAP eest õpetamise kohta, oleks õppetöö maht lektoril aastas hoopis 51 protsenti ning teadustööks jääks vähem aega.

Õppejõudude tööd ei saa sääraselt Exceli tabeliga paraku juhtida, märkis ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit.

Kõik ained ei meelita võrdselt

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi õppekorralduse peaspetsialisti Janek Saluse väitel pole dekanaati keegi uuest ametijuhendist põhjustatud murega pöördunud. «Meie näeme ametijuhendi kasu mõlemapoolsena, sest juhend kaitseb ju ka töötajat, kellelt juht ei saa nõuda rohkem. Juhile annab see dokument suurema vabaduse töötajate panuse hindamisel,» selgitas ta.

Tudengite seas populaarsete ainete õpetamine normiks määratud EAPde eest pole õppejõule probleem, sest näiteks poolesaja tudengiga aines on võimalik korraga välja anda 150–300 EAPd. Nii peaks õppejõule jääma mõistlikult aega ka teadustööks. «Küll on aga sotsiaalteaduste valdkonnas õppekavasid, näiteks ajakirjandus ja kommunikatsioon, mille ajakirjandus­aineid võtab magistriastmes optimistlikult hinnates 10–20 tudengit,» selgitas Harro-Loit. Et üks aine annab tüüpiliselt kolm või kuus EAPd, saaks kekmiselt 15 tudengi õpetamise pealt lektor ühes aines vaid 45–90 EAPd. See tähendab, et lektor peab õpetama palju rohkem aineid, et ametijuhendisse märgitud norm täis saaks.

Harro-Loit rõhutas, et ta mõistab uue ametijuhendi koostamise vajadust, küll aga on seal veel kitsaskohti, mis vajavad pikemat arutelu. «Õppejõudude tööd ei saa sääraselt Exceli tabeliga paraku juhtida,» märkis ta.

Saluse hinnangul vähem menukad õppekavad uue ametijuhendi tõttu siiski ei kannata, kui juht on paindlik. «Need on soovituslikud normid ja alati saab vahetu juht leppida töötajaga kokku erisused. Ka ei piirdu õppejõu töö üldjuhul ainete õpetamisega ainult ühe eriala tudengitele,» ütles ta. Õppekavu ja -aineid kombineerides kujuneb õppejõu õppetöökoormus ning Saluse sõnutsi saab juht töötajaga koos luua sobiva tööplaani.

Rohkem kohustusi kui õppetöö

Ametijuhendi lisa koostamist alustati 2018. aasta alguses ning seda on valdkonna juhtimiskogudes ja Saluse sõnul ka laiemalt korduvalt arutatud. Kuigi põhimõtted akadeemiliste töötajate tööaja jagamiseks on dokumendis kirjas, on normid soovituslikud ning Saluse kinnitas, et vahetu juht saab alati leppida töötajaga kokku erisused ning teatud juhtudel ongi need ainumõeldavad. «Süsteem on pigem paindlik ning eeldab kokkuleppeid ja koostööd vahetu juhiga ehk individuaalplaani väljatöötamist,» lisas ta.

Ülikoolis töötamine ei tähenda ainult õppetööd, vaid ka teadustööd, ühiskonna teenimist ja ülikooli töös osalemist, seda rõhutasid nii Harro-Loit kui ka Saluse. «Paratamatult peavad kõik need neli komponenti olema ülikooli töötaja puhul esindatud ning suurem panus ühes viib selleni, et teistes tuleb vähem panustada,» ütles Saluse. Ta lisas, et teatud ametikohal töötajailt oodatakse rohkem õppetööd, sest nende puhul on teised komponendid paraku tagasihoidlikumad ja teistel jälle vastupidi. Ometi tuleb ka lektoril teha teadustööd, et tal oleks võimalik jõuda edasi teaduri ametikohale.

Kuigi ametijuhendis pole selgelt kirjas, kui jäigalt jälgitakse akadeemiliste töötajate atesteerimisel juhendis märgitud norme, ütles Saluse, et atesteerimisel hinnatakse töötajat varem tehtud kokkulepete ehk individuaalplaani põhjal.