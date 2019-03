Kandlefestivali korraldaja Ann Kase süda kuulub kromaatilisele kandlele, mida ta on mänginud väikesest tüdrukust peale ning mida nüüd ise lastele õpetab. Priit Kase

Kunagi muistsel ajal olnud nii, et naised ei tohtinud kannelt puutudagi. See oli püha pill, naistest eemal selleks, et jumalatega suhelda.