Siberis sündinud kuue naise lood on vaadata Tartu vaksalis

Kolm Siberi last rääkisid sellestki, kuidas paljud inimesed tänapäeval leiavad, et küüditamine on üks äraleierdatud teema. Üks lugupeetud inimene oli näiteks Asta Tikerpäele lausunud, et ka Eestisse kohalejäänuid ju represseeriti, mis on tõsi, aga too rääkija tõi näiteks selle, et tema ema ei saanud kuidagi külmkapi ostuluba.