Täiesti asjatu on nõuda Martin Helmelt või EKRElt vabanduse palumist naistearstidelt.

Mida see muudaks? Vabandust võib paluda "kanakarja kambaka" või "ära kaaguta" või "ilusad silmad kinnise suu kohal" või muude sarnaste tühisepoolsete labasuste eest, sest need võivadki olla andestatavad. Aga kui valitsusse ja ministriks pürgiv poliitik tembeldab sirge näoga keset koalitsioonikõnelusi seaduslikel alustel töötavad arstid, inimeste aitajad, sama hästi kui tapjateks, siis millest siin üldse rääkida on?