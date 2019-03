Vanemuine kutsub noori suvekooli prooviesinemistele

Suvekooli õpilased saavad kaasa teha lavastuses, mis valmib kümnekonna päeva jooksul juhendajate käe all. Lisaks õpitakse juurde teatritehnilisi oskuseid. Sel aastal on suvekooli keskmes sõnalavastus. Suvekooli esietendus on 24. augustil kell 19 Vanemuise suures majas.