Kaitseväe ühendatud õppeasutuste õppurid harjutavad Tartus üksuste juhtimist

«Kõue Turm on iga-aastane kogu KVÜÕAd kaasav harjutus, mille seekordne eesmärk on kinnistada teadmisi ja oskusi allüksuste lahingtegevuse planeerimisel ja juhtimisel linnalahingus,» ütles õppuse üldjuht kolonelleitnant Mart Sirel. «Me oleme väga tänulikud Tartu elanikele ja linnavõimule, et meil võimaldatakse seda harjutust linnaruumis läbi viia,» lisas kolonelleitnant Sirel.