Tartusse tuleb esinema Kanadast pärit Magee kammerkoor ja orkester

«Meil on tõeliselt hea meel jagada oma muusikat Eesti publikuga ja loodame, et ka eestlased naudivad meie koori ja orkestrite harmoonilist kõla,» tervitavad Magee dirigendid kohalikke muusikasõpru.

Kanada kammerkoori ning puhk- ja keelpilliorkestri dirigentideks on Mr. Greg Quan ja Mr. Christopher Haas. Tartu Noortekoori dirigeerib Markus Leppoja.

Kavas on teosed maailma tuntuimatelt heliloojatelt, teiste seas W. A. Mozart, R. Sheldon, A. Reed, J. Strauss, J. Sibelius, F. Mendelssohn, S. Eisenhauer jt.

Magee keskkooli kammerkoor ja orkester on pärit Vancouverist. 2010. aastal peeti selles Kanada linnas taliolümpiamängud, mille avatseremoonial laulis ka kammerkoor. Rohkelt auhinnatud ja kõrgelt tunnustatud koor on olnud osaline ka Mariana Trenchi hittloo «Who do you love» videos. Keelpilliorkester on aga see-eest kaasa teinud 2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste hümni ehk popartisti K’Naani loo «Wavin’ Flag» videos. Koosseisud on esinenud nii Jaapanis, Venemaal, Kuubal kui ka paljudes Euroopa riikides.

Mr. Greg Quan on üks dirigentidest ja lisaks on tegemist Magee kunstilise juhiga aastast 1998, kellel on ette näidata bakalaureusekraad Capilano ülikoolist vokaaljazzi erialal, samuti on ta õppinud British Columbia ülikoolis muusikalise pedagoogika erialal. Tema hästi tasakaalustatud programm aitab õpilaste loomingulisust, muusikalist teadlikkust ja küpsust kasvatada.