Arestimajast lahkunud naine jäi teadmata kadunuks

Teisipäeva õhtul sai politsei teate, et lähedastel puudub alates pühapäevast kontakt 54-aastase Nataliaga, kes tol õhtul sõbranna pool Tartus Kaunase puiesteel asuvas korteris viibis. Et Kaunase puiestee korteris läks vali pidu tol õhtul sedavõrd lärmakaks, kutsusid naabrid pidulistele politsei ning korrakaitsjad viisid Natalia tol õhtul kella 18 ajal arestikambrisse kainenema.

Lähedased tunnistavad, et keskealine naine on varemgi kodustele sõna jätmata mõneks päevaks eemale jäänud. Neil puhkudel on ilmnenud, et ta veetis aega mõne sõbranna või tuttava juures.