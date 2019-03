Meestearst Margus Punab: nooreks ei tee küll enam kedagi, küll aga veidi nooremaks!

Meestearst Margus Punab ütleb, et tuleb mõelda nii, et kui sul on probleem, siis sel on ka lahendus. Lihtsalt esimene samm tuleb astuda.

Tartu ülikooli kliinikumi meestekliiniku koridoris istuvad vanemad härrased. Vähemalt esimesel pilgul paistab nii. Meestearst Margus Punab selgitab, et tegelikult on kliiniku patsientide keskmine vanus 46 aastat. Ta enda kõige noorema ja kõige eakama patsiendi vanuse vahe on 100 aastat. See tähendab, et doktor Punabi juures on käinud lapsevanemad nõu küsimas vähema kui poole aastase poisi pärast ning tal on olnud patsiendiks ka 101-aastane mees.