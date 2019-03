Tõnis Lukas: kasvav IT-sektor ja uued ametid lõpetajaid. Aga milliseid siis?

Töö tarkvaraarendusettevõttes nõuab oskust iseseisvalt mõelda ja uusi lahendusi luua ning valmidust töötada meeskonnaliikmena. Seda päris kogemust päris rahvusvahelistes meeskondades töötamisest saame õppuritele pakkuda koos ettevõtetega.

Pikem praktika ettevõttes, projekt- ja probleemõppe meetodid, häkatonid ja kõik muu loovad veelgi paremad eeldused, et noor kutsehariduse IT-akadeemia lõpetaja oleks küps iga tarkvaraarenduse ettevõtte meeskonnas töötama ja uut väärtust looma.

Juba sel kevadel saavad põhikoolide lõpetajad kandideerida uue kutsehariduse IT-akadeemia programmi, tarkvaraarenduse eriala õppekavale.

Teisalt soovime, et lõpetanud saaksid jätkata õpinguid kõrgkoolis olgu siis IT või inseneeria valdkonnas. Seetõttu on õppeprogrammis suures mahus üldaineid: IT-valdkonnas vajalik laia matemaatika kursus, aga ka eesti ja võõrkeele õppemaht tagavad kooli lõpuks riigieksamite eduka sooritamise. Headele praktilistele oskustele akadeemilise hariduse lisamine on ettevõtjate sõnul parim võimalikest variantidest. See on eduka tööelu eeldus ka kohe pärast kooli. Aga võib ka õpinguid jätkata, sest just selliseid erialakindlaid ja oskustega noori ootaksid õppima kõrgkoolid, sest tugevale vundamendile on lihtsam pealisehitust püstitada.

Juba sel kevadel saavad põhikoolide lõpetajad kandideerida uue kutsehariduse IT-akadeemia programmi, tarkvaraarenduse eriala õppekavale. Tartu kutsehariduskeskus võtab sisseastumisdokumente vastu juba veebruarist saadik. See on uus võimalus nutikatele noortele, kes ennast tulevikus IT-valdkonna tegijatena näevad. Huvi valdkonna vastu on kõige alus ning paljud sisseastujad on kas koolis või iseseisvalt omale teadmiste ja oskuste pagasi kogunud. Just neid sügava huviga neide ja noormehi me ootame.

Kutsehariduskeskuse IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile. Enamgi veel, head eksamitulemused koos päris oskustega on eelis kõrgkooli astumisel.