Peipsiääre vald otsib huvilist, kes annaks aastaid tühjalt seisnud kutsekoolile uue elu

Arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 5605 m² suurust ala Peipsiääre valla kirdeosas, millel on 3 erinevat krunti. Ala paikneb Kallaste linna keskuses, Keskväljaku ja Oja tänaval, Peipsi järve läheduses ja teiselt poolt linnapargi ääres. Kruntide suurused on vahemikus 1297-2212 m². Kruntide sihtotstarbeks on ärimaa. Ettevõtjatele on jäetud võimalus ka krunte liita ja seega soetada just endale sobiva suurusega kinnistu.