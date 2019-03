Abilinnapea elukaaslase võit linna töökonkursil jahmatas konkurente

«See oli fake konkurss,» ütles üks kandideerinu, kes lõppvooru ei jõudnud ja palus oma nime lehes mitte avaldada. Samas on tema sõnul avalikult teada, et Saarepuu on abilinnapea Mihkel Leesi elukaaslane ning ta kuulub Leesi ja linnapea Urmas Klaasiga samasse erakonda – Reformierakonda.

Oma kahtlusi konkursi siiruse kohta jagas ühena kolmest vestlusvooru jõudnud Katrin Pärgmäe, kes on töötanud riigi infosüsteemi ameti kommunikatsiooniosakonna juhina ja on Arengukoostöö Ümarlaua kommunikatsioonijuht. Kokku oli kandidaate kümme.

Läbipaistvus eeskujuks

«Eelmisel aastal kolisin Tartusse tagasi olukorras, kus Tallinnas olid kodu ja väga head karjäärivõimalused. Ma kandideerisin, sest usun, et Tartu võiks olla Eesti parima elukeskkonnaga linn, kus on tasakaalus elanike heaolu, hea ettevõtluskliima ja looduslik mitmekesisus. Selle saavutamiseks on aga vaja häid ja kogemustega spetsialiste,» ütles Pärgmäe. «Kui see inimene ei võitnud konkurssi tänu oma väga heale erialasele kvalifikatsioonile, on küsimus oluliselt suurem kui see üks töökoht. Sedasi annab Tartu väga selge hinnangu ja sõnumi kõigile Tartus elavatele või siia kolida plaanivatele tippspetsialistidele. Tartu linnavalitsus peaks andma eeskuju oma läbipaistvate ja heade otsustega, et inimesed tuleksid edaspidigi Tartusse,» lisas ta.

Kadri Saarepuu ütles, et kindlasti ei ole õige väita, et talle tehti see koht: «Kuulutati välja konkurss, kus osalesin, esitasin visiooni, käisin vestlusel, närveerisin, ootasin tulemust ja sain selle teada, ei olnud mingit erikohtlemist.»

Tema sõnul ei ole ka õige kriitika, et konkursitingimustes seatud nõuded olid tema puhul täitmata. «Nõutud haridustase on mul olemas seejuures soovituslik magistrikraad veel vaid paari kuu küsimus, nii ma ausalt ka kirjutasin,» selgitas Saarepuu. «Mis puudutab töökogemust, siis mu senine töö on kõik need üheksa aastat olnud tihedalt seotud sellesama osakonnaga. Otsest juhtimiskogemust, jah, ei ole, aga selle kohta oligi öeldud, et tuleks kasuks.»

Tartu kodulehe järgi on linnapea abi ülesanded tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajaduse korral osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

Nõuded täidetud

Linnapea Urmas Klaas ütles, et kutse vestlusele said kolm linnavalitsuse hinnangul kõige tugevamat kandidaati, kelle senine töö- ja juhtimiskogemus oli erinev, kuid kõik nad vastasid konkursitingimustele.

Klaas lisas, et linnavalitsus ei langetanud otsust pelgalt esitatud dokumentide pinnalt. «Vestluste tulemusena leiti, et kõik kandidaadid suudaksid omal moel panustada Tartu linna avalike suhete arendamisse,» selgitas ta. «Kuid arvestada tuleb, et vastutusvaldkond on mahukas: linna teabekorraldus, sh infopunkti töö, asutuse sisekommunikatsioon, kaasamiskorraldus, linna välissuhted, linnaprotokoll, turundus.»

Klaasi väitel oli Saarepuu nägemus valdkonna ja avalike suhete osakonna juhtimisest kõige selgem ja terviklikum. «Linnavalitsus ei kahtle Kadri Saarepuu valdkonnateadmistes ja juhtimisoskuses. Meil on olnud võimalus neis veenduda juba paljude aastate jooksul,» ütles linnapea Klaas.