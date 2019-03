Kambjalased usuvad, et riigikogu vajaks uut verd

Eha Paade FOTO: Kristjan Teedema

«See kord ja asjaajamine on ju nii huvitavad!» sõnas Kambja valla pearaamatupidajana töötav Paade. Valimiste eel komisjonidele antav juhendiraamat, kus kirjas iga protseduuri täpne kirjeldus, on Eha Paadele juba täiesti pähe kulunud. «Alles olid ju kohalike omavalitsuste valimised. Sellest ajast pole eriti palju muutunud,» ütles ta.

Paade sõnul oli täna pärastlõunaks valinud juba üle poole 1455 Kambja jaoskonna nimekirjas olevast inimesest. Tema sõnul on osalusprotsent kuidas kunagi, aga näiteks ilm valimisaktiivsust ei mõjuta. «Lörtsiseid valimispäevi on olnud omajagu, aga inimesed tulevad ikka. Täna muidugi on nii ilus, et pole mingit küsimust,» rääkis ta.

Samuti ütleb Paade kogemus, et inimesed käivad valimas päev läbi. On ka neid, kes veel enne kella kaheksat õhtul, mil jaoskond suletakse, häält andma tormavad.

Konservatiivsemad vaated

Täna lõunal käis Kambja jaoskonnas hääletamas Lichetty Aavik. «Eelmistel valimistel hääletasin interneti teel, seekord mõtlesin tulla kohapeale,» ütles Aavik ja lisas, et valimas käinud on ta aga iga kord. Ainult, et vaated on ajaga muutunud. «Aga peaministriks saab ilmselt Kaja Kallas,» ennustas ta.

Lichetty Aavik FOTO: Kristjan Teedema

Lichetty Aaviku abikaasa Urmas Aavik tunnistas samuti, et on viimasel ajal maailmavaate poolest konservatiivsemaks muutunud. Tema prognoosi kohaselt võidab valimised Reformierakond, teisele kohale jääb Keskerakond ning siis, napilt kolmandana teeb ilma EKRE. «Värsket verd on kindlasti vaja. Aga kui arvestada, et nii hästi pole me kunagi elanud, kui praegu, siis ma leian, et meil pole sugugi kehvasti läinud,» ütles Aavik. Tema sõnul annavad praeguses riigikogus tooni inimesed, kes on Eesti poliitikat kujundanud juba aastakümneid. «See asi on tsementeerunud. Noori on vaja!» leidis ta.

Pole visiooni

Samuti täna pealelõunal Kambja valimisjaoskonnas sedeli valimiskasti lasknud Kristel Uiboupin ei valinudki seekord inimest, vaid parteid. Millist erakonda täpselt, selle jättis ta enda teada.

Kristel Uiboupin FOTO: Kristjan Teedema

Otsuse langetas ta põhjaliku analüüsi alusel. «Mõtlesin, et kes võiks võita ja kelle puhul ma kindlasti võitu ei sooviks. Palju on ju räägitud sellest, et ei ole ühtset visiooni, et kuhu me riigina liikuda võiks,» ütles Uiboupin. «See häiris mind ja tegi valiku parteide vahel väga raskeks.»

Uiboupin leidis, et erakonnad lubasid valimiste eel nii palju, et tekkis küsimus, kas poliitikud tõesti arvavad, et valijal ei ole mingisugust mõtlemisvõimet. «Mõni erakond suutis natuke laiemaid probleeme välja tuua, aga üldiselt mitte,» oli Uiboupin pettunud.