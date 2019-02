Arhitektuurikonkursi «Promenaadi maja» võitis töö «Hommikukohv»

Komisjoni hinnangul sobib võistlustööga «Hommikukohv» kavandatud hoone Elva linna miljöösse hästi. «Promenaadi nurgamajana on hoonel esinduslik ilme. Samuti on võidutöö arhitektuurne lahendus põnev,» ütles žürii esimees Kaido Kurvits.

Kombineeritud viilkatustega hoone on ilmestatud laiade igasse ilmakaarde suunatud rõdudega. Hästi on lahendatud ka parkimine, mis on osaliselt paigutatud hoone alla. Maja keskel asub aatriumi õu. «Ka ligipääs äripindadele on hea ja ei häiri korterielanikke. Kõikidel korteritel on loogiline ruumilahendus ja oma rõdu,» lisas Kurvits.