Linn aitab kohandada erivajadustega inimeste eluruume

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul annab projektis osalemine puuetega inimestele hea võimaluse oma elukvaliteeti parandada. «Esimeses taotlusvoorus on kohandamisel 42 kodu ning kokku toetatakse projekti esimeses voorus laekunud taotlusi ligi 250 000 euroga,» ütles Lees «Nüüd on lisandumas teine voor, millega saame toetada veel 60 kodu kohandamist hinnanguliselt summas 380 000 eurot,» lisas abilinnapea.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (näiteks eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Tartu linnas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.