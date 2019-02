Valimiste-eelne aeg pani kandidaate kukrut kergendama

Riigikogu valimiste eel on kasvanud erakondadele tehtavate annetuste hulk. Meediast on juba läbi käinud näiteks ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ning Margus Linnamäe ja Aivar Linnamäe erakondadele tehtud suured annetused. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni veebilehelt saab näha, et peale suurettevõtjate tegid eelmise aasta viimases kvartalis erakondadele priskeid annetusi mitmed Tartu linnas ning Jõgeva- ja Tartumaal riigikokku kandideerivad isikud.