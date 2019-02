Telesaade tuleb appi nappivate lennujuhtide leidmisel

Eesti lennuakadeemia kommunikatsioonijuht Illari Lään nentis, et lennunduses on juba aastaid suur töökäte puudus.

«Töötajate puuduse on tekitanud lennundusvaldkonna üldine kasv terves maailmas,» ütles Lään. Ta lisas, et seega on mõistetav töötajate otsimine uutel viisidel. «Ühtlasi populariseerib säärane saade nii lennujuhtide tööd kui ka lennundust tervikuna,» sõnas ta.