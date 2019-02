Ära unusta: homme on lipupäev

Lipp koos vardaga kinnitatakse hoonele või hoone katusele või heisatakse lipumasti, kusjuures tuleb jälgida, et heisatav lipp oleks puhas ja terve. Tähele tuleb panna ka seda, et hoone küljes olevasse lipuvardasse või hoone katusel olevasse lipumasti heisatava lipu minimaalne suurus on 105×165 sentimeetrit.