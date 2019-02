Fotod: kolm prouat tõttasid kella kukkudes kodanikukohust täitma

Täna keskpäeval avas üle Eesti uksed veerandsada valimisjaoskonda, et inimesed, kel riigikogu valimispäeval ehk 3. märtsil on muud tegemist või kes e-hääletamisega jännata ei soovi, saaks oma valiku aegsasti ära teha. Tartus on eelhääletusperioodil avatud neli jaoskonda ning esimesed valijad täitsid oma kodanikukohuse ära niipea, kui kell oli kukkunud.