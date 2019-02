Tšehhi rahvariided pakuvad laulupeomuuseumis silmailu

Tšehhi Vabariigi Eesti suursaatkonna ja Tartu laulupeomuuseumi koostöös on vaatajate ette jõudnud näitus, mis tutvustab rahvariideid Tšehhist. Suurem osa rõivaid on pärit 20. sajandi esimesest kümnendist ning vanimad esemed väljapanekus on umbes 120 aastat vanad.