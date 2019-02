Galerii: lapsed läksid tillumaratoni rajale, jänesed ees, isad-emad taga

Et kõik ei osanud veel käia, suusatamisest rääkimata, läbisid paljudki 400 meetrit kelgul, mida vedasid emad, isad või teised lähedased isikud. Nemad saatsid ka suuskadel rajale läinud lapsi. Kõige ees aga andsid tempokat eeskuju kolm jänest. Kahel olid rinna peal kirjas nimed Juta ja Juss, kolmas oli rinnapealsete tähtedeta ja ütles, et tema nimi on Esimene.