Maaomanikud, kontrollige oma kinistuandmeid. Kaartide uuendus tegi põllumaaomanikest metsaomanikud

Möödunud aasta lõpus uuendas maa-amet maatükkide andmeid, nii et maa loodusliku seisundi ehk kõlviku andmed võeti kõige uuemalt kaardilt. Selle tulemusel uuenes iga maatüki andmestik vastavalt tegelikule olukorrale looduses. Metsamaad on nüüd Eestis ligi 62 000 hektari võrra rohkem. Seejuures ei pruugi paljud maaomanikud ise teada, et nüüdsest on nad ootamatult saanud metsaomanikeks.