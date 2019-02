Tartu maratoni lasteüritustele lisandub laupäeval ka nelja kilomeetri distants

Tartu maratoni lasteürituste projektijuht Oliver Kivimäe on igati rahul. «Üle mitme aasta on olnud stabiilne ning lumerohke talv, mis on võimaldanud suusatada ligi kaks kuud. Kuigi praegune prognoos lubab sulailma, peaksid ka pikemad rajad, 2,5 ja 4 kilomeetrit, plusskraadidele vastu pidama. Lühemad rajad on kaetud kunstlumega ning nende sulamise ohtu ei ole,» sõnas ta.

Lasteüritustest osavõtt on lastele tasuta ning kõik lõpetajad saavad finišis medali. Varasemaid paberdiplomeid asendab kodus prinditav «Värvi ise!»-diplom, et iga laps saaks kujundada endale just sellise diplomi, mis tema suusapäevaga kõige rohkem kokku sobib. Lisaks loositakse osavõtjate vahel välja mitmeid auhindu koostööpartneritelt.