Lumesajust tingitud elektrikatkestused andsid Jõgevamaal lastele popipäeva

Jõgeva vallas asuvas Vaimastveres läks elektrivool ära öösel kella kolme paiku. Hommikul küll korraks see taastus, kuid kadus siis taas enne kella seitset. Vaimastvere kooli direktor Väino Ling sõnas, et täna on Vaimastvere kooli- ja ka lasteaialastel elektrikatkestuse tõttu vaba päev. «Maja hakkas juba külmaks minema, süüa teha ei saa, vetsu kasutada ka mitte,» sõnas Ling täna hommikul kella kümne paiku.

«Peamiseks rikete põhjuseks on liinide külge jäänud lumi ja jää, mille raskuse all on liinid katkenud ja mastid murdunud. Tuule mõju on väiksem, aga esineb ka liinidele langenud puid,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.