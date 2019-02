Puhumisreidil tabati kaks napsitanud roolikeerajat

Tartu patrullitalituse välijuht Sander Kullamaa tõdes, et alkoholi pruukinud autojuhtide hulk, kelle politsei täna tabas, on vaid väike osa kõigist neist, kes purjutanuna rooli istuvad. «Selline olukord teeb aga mõistagi murelikuks,» nentis Kullamaa.

«Kui autojuht pole hommikul rooli asudes oma tervislikus seisundis kindel, tasub leida kas seltskonnast kaine autojuht või lükata sõit üldse edasi, et olla täiesti kindel, et tervislik seisund seda lõpuks lubab. Seda peab tegema mitte politsei jaoks või kartusest trahvi saada, vaid eeskätt iseenda, oma kaassõitjate ja teiste liiklejate turvalisuse nimel,» sõnas välijuht. Ta lisas, et ka kergem joove ja uimasus mõjutavad märgatavalt reaktsiooni kiirust ja ümbritseva tajumist.