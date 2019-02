Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk: loodetavasti saab sõita originaalrajal

Finiš Elvas täna õhtupoolikul. FOTO: Jüri Saar

Läinud nädalal ütles Kelk, et lumeolud rajal on suurepärased ning prognoositud sulailm raja põhja ei kahjusta. Nädalavahetusega saabunud plusskraadid on pannud peakorraldaja muretsema pigem raja kõrvale jäävate parklate ja teenindusalade pärast, sest seal peavad liikuma tuhanded inimesed.

«Vaatame, mis ilm toob,» ütles peakorraldaja täna ning lisas, et põhisõidud (63 ja 31 km) toimuvad loodetavasti ikkagi originaalrajal. «Ilma kontekstis ei või muidugi milleski kindel olla, aga kui praegune 48 tunni prognoos paika peab, on seis pigem lootusrikas ja me ei pea originaalrajast loobuma.»

Täna õhtul testis Tartu Postimehe ajakirjanik Jüri Saar maratonirada ning leidis, et üldiselt on olukord hea, metsa vahel ning kõrgemates kohtades on rada ilus, lohkudes ootab laskujat aga vesi. Maratoni finiš Elvas oli samuti üsna vesine.

