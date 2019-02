Estiko–Plastarit hakkab juhtima müügidirektor Eveli Opmann

Estiko nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul on 14 aastat olnud teguderohke aeg. «Triin on suutnud kasvatada ühtehoidva meeskonna, kes on saanud edukalt hakkama erinevate väljakutsetega. Tänan siiralt Triinu antud panuse eest ning soovin talle edu edaspidiseks,» lausus Seli.

Triin Anette Kaasik ütles, et hindab saadud kogemust kõrgelt. «Olen uhke, et minu neli ametiaega on olnud väga põnevad, pingelised ja edukad. Investeeringud tehnoloogiasse ja inimestesse on vilja kandnud. Nüüd on aeg edasi liikuda,» lausus Kaasik.