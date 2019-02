Tartu linnavalitsus suurendab gümnaasiumi õppekohtade arvu

Käesoleval õppeaastal lõpetab Tartus põhikooli ligi 100 õpilast rohkem kui varasematel aastatel, mistõttu on linn suurendanud gümnaasiumikohtade arvu. Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas, et lisaks oma linna põhikoolide lõpetajatele, on Tartu gümnaasiumid populaarsed väljastpoolt tulijate seas. «Meie gümnaasiumidest saab hea hariduse ja see aitab noortel oma tulevikku kindlamalt planeerida. Lisaks lubavad mitmekesised õppekavad ja valikainete rohkus valida noorel edasiõppimiseks just oma huvidest lähtuv gümnaasium,» rõhutas linnapea.