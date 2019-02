Üle 700 arsti ja tervishoiutöötaja tuleb Tartusse aastakonverentsile

Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oona rääkis, et iga-aastane konverents on kogu Eesti arstkonna suursündmus, kus tutvustatakse värskemaid teadmisi meditsiinisaavutustest nii kodumaal kui ka mujal maailmas.

«Meie kliinikud ja instituudid on välja valinud teemad, mis on praegu aktuaalsed. Nii saavad huvilised konverentsilt praktilisi teadmisi ja ülevaate uutest uuringutest, mida on hea oma töös kohe ka kasutada. Konverentsile on oodatud kõikide arstlike erialade esindajad.»