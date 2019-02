Tartu tunnustab ettevõtjaid ja metseene

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartus palju kultuuri toetavaid ettevõtjaid, kes on seni saanud teenimatult vähe tähelepanu. «Toetus ei ole olnud alati rahaline, aga on tähtis, et see on aidanud kaasa valdkonna või organisatsiooni arengule või linnale olulise sündmuse korraldamisele ning selle mõju on olnud ka avalikkusele nähtav ja tuntav,» selgitas ta.