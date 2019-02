Tartu rahu 99. aastapäeva mälestusüritusel rõhutati, et vabadus pole iseenesestmõistetav

Kohal oli palju nii akadeemilistes värvides tudengeid kui ka linlasi. Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu rahu, rahu ning vabadust ei tohi iseenesestmõistetavana võtta, muidu pudeneb see lumena sõrmede vahelt. Ta lisas, et Tartu rahu 99. aastapäev on ka rõõmus üritus, kuna see tähistab vabadust.