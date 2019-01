Tartu maratonil on juba kirjas 3700 suusatajat

Mis on tõenäoline lisandujate arv?

Usun, et reedeks peaks osalejate arv suurenema 4000 piirini, edasi on keeruline ennustada. 1. veebruarini on pika distantsi registreerimistasu 70, sealt edasi 100 eurot. Lühikesel distantsil vastavalt 45 ja 70 eurot. Osalemistasu on edasi üsna krõbe, seega ei tohiks lisandujaid palju olla. Aga on ette tulnud, et viimasel nädalal on veel registreerimiste laine ja lisandub paar-kolmsada osalejat.

Mis on soovitus neile, kes ehk isegi on korra suusatamas käinud, aga tõsist trenni pole teinud. Kas panna end kirja põhimõttel, et julge hundi rind on rasvane, või jääda pigem tagasihoidlikuks ja harjutada järgmise talve tarvis?

Mina julgeks soovitada kirja panna, see motiveerib eelolevatel nädalatel veel ikkagi liigutama. Neil, kes seni pole tõsisemalt harjutama hakanud, ma pikemale distantsile minna ei soovitaks, aga 31 kilomeetrit on igale tervele inimesele jõukohane. Tuleks lihtsalt kaks-kolm korda nädalas suusatamas käia, jõuab veel kümmekond suusatrenni ära teha, lihased harjuvad ja saab täiesti nauditavalt maratoni läbi teha. Meie olud kahjuks on sellised, et me ei tea, milline on järgmine talv. Pigem ikka kasutada seda, mida taevased jõud pakuvad – imelisele suvele imeilus talv otsa.

Teeme maratoni jälle suureks!

Kas korralduslikult on ka midagi uut?

Midagi väga uut ja rabavat pähe ei tule. Eelmisel aasta uuendusena Elvas finišis olnud soe toitlustustelk on ka sellel aastal.

Puusuusaga sõitmise võimalus on ehk kõige suurem uuendus. Ma ei oska praegu öelda, kui palju on just puusuusaga tulijaid, aga vintage-maratonile registreerunuid on 75 kandis. Kas nad tulevad vana kooli plastikute või puusuuskadega, seda me veel ei tea.