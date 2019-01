Soome kaitseminister külastab neljapäeval Tartu kaudu Paju mõisa

Jussi Niinistö on ajaloolasena uurinud just Soome vabatahtlikest moodustatud Põhja Poegade rügementi, kes osales Eesti Vabadussõjas. Koos Jukka I. Mattilaga on ta avaldanud Põhja Poegadest raamatu. Kaitseministrile on seega Vabadussõja teema südamelähedane. Et tulla tähistama Paju lahingu aastapäeva, jätab ta ära Bukarestis samal päeval toimuva Euroopa kaitseministrite kohtumise.