Uued korterid valmivad pea masueelses tempos

Aga kuidas lähevad Tartus korterid kaubaks? «Huvi korterite vastu on olnud viimased kuus aastat suur,» vastas Domus Kinnisvara Lõuna regiooni juht Sandra Metsa. Mullu tehti Tartus korteritega 1985 tehingut, mida on 300 tehingut rohkem kui 2017. aastal. Et vanade korterite müüjatel on ootused hinna osas jätkuvalt kõrged, on selgelt tunda ostjate eelistuse kaldumist uuema kodu poole. Eelmisel aastal müüdi Tartus 518 uut korterit (sh ka enne 2018. aastat valminud uued korterid – toim), uued korterid moodustasid kõigist korterite ostu-müügitehingutest 26 protsenti.