Kastre vald otsib uuele lasteaiale maad

Et Kastre valda on tänu Haaslava uusarendusele tulnud juurde omajagu lastega peresid, siis on sinna piirkonda hädasti tarvis lasteaeda. «Meil tõesti on seda väga vaja,» kinnitas Kastre vallavanem Priit Lomp.

Mõned pakkumised on lasteaiale vajaliku maa kohta vallavalitsusele ka laekunud. «Püüame teha koostööd arendajatega, kelle planeeringus on lasteaed juba ette nähtud,» rääkis Lomp.

Esialgu on kavas ehitada nelja rühmaga lasteaed, aga jätta tuleks ka juurdeehitise võimalus, et vajaduse korral hoonet laiendada. Lasteaia ehituseks saab vald 700 000 eurot riigieelarvest ja ülejäänud raha tuleb leida vallal. «Muidugi ei ole 700 000 eurot piisav lasteaia ehitamiseks, ilmselt peame juurde maksma umbes kaks korda sama palju,» ütles vallavanem.

Et 2021. aastal Kastre vallas uus lasteaed avatakse, Lomp ei kahtlegi, ainuke küsimus on, kuhu täpselt lasteaed tuleb. «Huvilisi on olnud palju, kaks-kolm arendajat on samuti kinnistut pakkunud ja ligi kümme kohalikku on helistanud ning huvi tundnud, missugust maad ja kuhu on tarvis,» rääkis Lomp.