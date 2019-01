«Maitsev Tartu» ootab viiendat korda uusi maitseelamusi nautima

Kogu veebruari jooksul saab nautida uusi toiduelamusi pakkuvat kolmekäigulist erimenüüd 14 Tartu restoranis, kus töötatakse just selle kampaania jaoks lisaks tavamenüüle välja ka erimenüü. Erimenüüle kehtib komplektihind 21 eurot, mis sisaldab kolme käiku.

Kampaanias osalevad restoranid on alustanud laudade broneerimisega. Menüüde ja restoranidega saab juba tutvuda, valides huvipakkuva restorani lingi kodulehel www.maitsevtartu.ee . Iga tutvustava teksti juures on laua broneerimiseks telefoninumber.

Sel aastal on mõeldud rohkem ka taimetoitlastest külastajatele - restoranide Polpo ja FII erimenüüs pakutavad road on kohandatavad ka taimetoitlastele ning kohvik-resto JOP on veganitele välja töötanud erimenüü.