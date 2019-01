Härma kooli oma aja ära elanud spordiplatsile koidab lootuskiir

Õueala ehitustööd lähevad esialgsete arvutuste kohaselt maksma ligi pool miljonit eurot, kuid tänavusse linnaeelarvesse pole seda summat kirjutatud.

Kui sügisel pälvis Miina Härma gümnaasium koolijuhtide suureks üllatuseks 100 000 eurot valitsuse jagatavat niinimetatud katuseraha, kaaluti selle investeerimist just spordiplatsi. Nüüd on plaanid ümber mängitud ning katuseraha eest renoveeritakse loodusainete klassid, mis on Tannbergi sõnul samuti kehvas seisus ja vajavad hädasti ajakohastamist.

«Kui tänavusse eelarvesse oleks õueala ehitamine sisse kirjutatud, oleks katuseraha tõenäoliselt siiski sinna läinud. Kuid ainult selle summaga ei tule me kuidagi välja,» põhjendas Tannberg vangerdust.

Pikalt arutatud

Lisaks sellele, et rekonstrueerimise käigus vahetatakse välja juba 17 aasta vanune vutiplatsi kunstmuru, kaetakse praegune korvpalliplats tartaaniga ning varustatakse välitrenažööride ja muu spordiinventariga. Talvel – kui mõistagi pakast jagub – tehakse sinna uisuplats nagu praegugi.

Samuti rajatakse koolimaja ette kooli esindusväljak, mistõttu nihutatakse spordiplatsi senisega võrreldes rohkem Tõnissoni tänava poole. Kooli majandusjuht Eda Lemberg täpsustas, et uuendatakse ka torustikku ning rajatakse sademevee äravoolusüsteem, mida praegu pole. Kogu ala saab uue valgustuse.

Ene Tannberg möönis, et spordiplatsi renoveerimisest on linnaga räägitud juba mitu aastat. «Eks nemad näevad suuremat pilti ning koolide juurde on spordiväljakuid ehitatud küll. Kõiki korraga teha ei saa ning järjekorras on ette võetud need, mis on olnud veel viletsamas seisukorras,» nentis direktor.

Tannberg lisas, et loodetavasti pannakse nende õueala uude eelarvesse ning kuna ehitusluba on olemas, saaks seejärel otsustavalt tegutsema asuda.

FOTO: Kristjan Teedema

Pole erakordne

Ühtlasi tunnistas Tann­berg, et on mõelnud esitada õue ja spordiplatsi Tartu kaasava eelarve hääletusse, kust kahel viimasel aastal on oma liikumishoovi ideele rahastuse saanud Kesklinna kool ja Reiniku kool.

«Kui plaanid ja projektid on olemas, on ka kogukonda märksa lihtsam kaasata,» usub Tannberg. Eda Lemberg lisas, et inimesed peavad teadma, mille heaks nende hääl läheb – kui pealkirjastada idee ebamääraselt stiilis «Teeme Härma kooli spordiväljaku korda», ei pruugi see linlasi eriti kõnetada.