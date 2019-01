Metallica kontserdi enamik pileteid on välja müüdud ja majutus hirmkallis

Üritust korraldava ettevõtte Live Nation peapromootor Eva Palm ütles täna hommikul, et saada on vaid kontserdi üldala pileteid. Fänni- ja vipiala piletid on kõik välja müüdud. Palm ei soostunud nimetama müüdud piletite arvu, kuid märkis, et ka tavapileteid on praeguseks vähe järele jäänud. Seetõttu suurendatakse lähiajal tõenäoliselt kontserdi üldala ja pannakse müügile lisapiletid.

«Huvi kontserdi vastu on ülisuur. See on uskumatu, kuidas eestlased armastavad Metallicat. Suur osa piletitest on müüdud Eestis ja see on näitaja. Maailm tuleb sel päeval Tartusse,» rõõmustas Palm. «Alguses oli Tartu Metallica jaoks küsimärgi ja riskiga. Laialdane huvi on ka neile hea üllatus.»

Enamik Tartu majutuskohti on 18. juuliks broneeritud. Netilehe booking.com andmetel olid täna lõunaajal vabad küll mõned hotellitoad, kuid nende hinnad olid tavapärasest kolm, neli või isegi enam kallimad.

Ööbimiskohtade defitsiidi tõttu pakutakse Raadil majutust ka Glämpingu pop-up-hotellis. Ligi kolmesaja euro eest saab öö mööda saata linade ja tekkide vahel puuvillasest riidest telgis, kust ei puudu ka elektrivool.