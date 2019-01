Esimene põllumajanduse aastanäitus toimub Tartus

«Sügisese aastanäituse ellu kutsumisel oleme lähtunud oma liikmete ettepanekutest ja soovidest. Pärast saagi koristamist ja muude sügistööde lõpetamist algab üsna pea valmistumine uueks hooajaks, mistõttu on just hilissügis sobilik aeg ka aastanäituse korraldamiseks,» tutvustas messi ideed Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Korraldajate reklaamivad EPA2019 uue põlvkonna väljanäitusena, mis ühendab endas eelkõige ärikülastajale suunatud messi, kõrgel tasemel seminariprogrammi ja meeleoluka lõikuspeo. EPA2019 keskmes on ettevõtja ja tema vajadused – see on ettevõtjatele suunatud sündmus, mis pakub valdkonna professionaalidele platvormi omavahelisteks kohtumisteks ja mõttevahetusteks.