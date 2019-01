«Vahetunnis Tartu Postimehega» täna külas Vahur Afanasjev

Kui Vahur Afanasjev linnapealt Urmast Klaasilt 10. jaanuaril linnakirjanikuks valimise puhul käepigistuse vastu võttis, ütles ta, et oma rolli näeb ta nüüd selles, et tal tuleb olla väikest viisi Tartu propagandist, aga selle vastu pole tal midagi, sest ta armastab oma kodulinna väga ja aitab hea meelega.

«Kui kultuuriinimesed kipuvad olema üsna tundlikud ja vahel virisema ja kõikjal probleeme nägema, siis linnakirjanik saab vaimse sfääri ümberkujundamise kaudu asju positiivses suunas lükata ning mitte ainult omaette laua taga puhiseda,» täpsustas ta. «Hea on ka see, et kui stipendium käes, siis ega seda keset aastat keegi ära võta, ka ei pea muretsema tagasivalimise pärast, nii et võib ka kriitiline olla – selline vaimne ombudsman.»