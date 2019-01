Loodusmaja alustab täna taas perehommikuga

Perehommik ühendab omavahel praktilised töötoad, informatiivsed ettekanded ja vestlusringi. Perehommikud leiavad aset jaanuarist kuni maini iga kuu kolmandal pühapäeval, niisiis ka täna, 20. jaanuaril. Tänane teema on tervislike kommide valmistamine.

Turvalised kohad lastele

Tartu loodusmaja infojuht Katrin Juhanson ütles, et perehommikud on loodusmaja uues majas aset leidnud juba esimesest aastast peale. Pühapäeva hommik toob kokku lapsed koos vanemate või vanavanematega, et koos õppida loomade, taimede või kohalike tähtpäevade kohta läbi praktilise tegevuse.