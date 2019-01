Mänguasjamuuseum tutvustab lõunanaabrite kultuslelusid

Sajandi jooksul on läti lapsed rõõmu tundnud erinevatest mänguasjadest, millest valitud osa on nüüd mänguasjamuuseumis väljas. Väikesel ülevaatenäitusel saab aimu nii pärast esimest maailmasõda tegutsenud Läti mänguasjatootjatest, Nõukogude Liidu ideoloogiast mänguasjamaailmas kui ka taasiseseisvumise järgsetest muutustest.

Eesti näitusekülastaja jaoks on kindlasti äratundmisrõõmu pakkuvad Straume mehaanilised mänguasjad – pannkooke küpsetav kokk ning rohupudeliga doktor Aibolit. Eksponeeritud on ka omaaegne kultusnukk Baiba, mis praeguseks on nukukogujate hulgas tõeliseks ihaldusobjektiks muutunud. Millised on Eesti ja Läti mänguasjade erinevused või sarnasused, seda saab lähemalt uurida juba näitusel, mis jääb avatuks 20. aprillini.