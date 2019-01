Tartu Uus Teater otsib lavastusprojekti jaoks ilu ihalevaid inimesi

Tartu Uus Teater kutsub üles neid, kes töötavad ilusektoris või on asjaarmastajad: näiteks veedavad tunde peegli ees, rõivapoodides, jõusaalis, iluteenuseid kasutades või lihtsalt oma välimusest mõeldes, sest eesmärk on selge – ollakse teel, et saada või jääda ilusaks inimeseks.