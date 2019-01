Anne kanali ääres ja Ihastes valmisid uued suusarajad

Tartus on lisaks Tähtvere spordipargile nüüd ka Anne kanali ääres ja Ihastes Tartu tammikus suusarajad masinaga sisse sõidetud.

Tähtvere puhkepargi rajameister Marti Viilu ütles, et Tartu tammikus on 1,5 kilomeetri pikkune ring. Seal on kõrvuti nii klassikajälg kui vabatehnika ala. Tammiku küngastik pakub ka väikest vaheldust tõusude ja laskumistega.

Anne kanali, täpsemini kanalite juures on suusaradade süsteemi kogupikkus 4,5 kilomeetrit. Sees on klassikajälg.

Ihaste pool spordimaja kõrval on raja osaks saanud ka vanal prügimäel olev mullaküngas. Selle abil on rajal madalaima ja kõrgeima osa kõrguste erinevus kuus meetrit.

Rada oli täna hommikul enamasti heas korras, ainult Sõpruse silla all oli ühendustee napi lumega kaetud ja mullasevõitu. Lisaks sellele on silla juures juba jõutud osa rada ka neljarattalisega segi pöörata.

«Täna õhtul on Anne kanali ääres vanade jõulukuuskede põletamine, eks siis ole näha, mis rajast järele jääb,» ütles Viilu.

Millise rütmiga nende radade hooldamine hakkab olema, Viilu veel öelda ei osanud.

Tähtvere spordipargis on kunstlume all Lauri ring, suurem osa sprindiringist ja ovaal – lumeolud on üldselt head. Täna jätkub Lauri ringi kunstlumega parandamine. Dendropargis on Viilu sõnul sees ühe-, kolme- ja viiekilomeetrine ring. Lisasks veel matkarada, mida kasutajad on hinnanud pehmeks.

Viilu märkis, et seda rada on masinaga hooaja jooksul kolm korda hooldatud, kuid võistlusraja kvaliteeti sellelt tõesti otsida ei maksa.