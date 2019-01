Tartu kunstimuuseum näitab Rootsi tänapäevase kunsti paremikku

Rootsi on tuntud riigina, mis panustab palju oma inimeste sotsiaalsesse heaollu ja võrdsusse. Samuti on Rootsi olnud äärmiselt avatud immigratsioonipoliitika suhtes, olles viimastel aastatel vastu võtnud suure hulga sõjapõgenikke.

Sellegipoolest tuleb võõra tausta või teistmoodi eluviisidega inimestel ka Rootsis iga päev silmitsi seista selliste probleemidega nagu kohanemisraskused, kõrvalejäetus ja diskrimineerimine. Need probleemid on aktuaalsed ka mitmete kunstnike jaoks. Läbi teoste väljendatakse oma emotsioone ja isiklikke kogemusi ning püütakse tõsta ühiskonna teadlikkust vähemusgruppide või kõrvalejäetute olukorrast.

Kuigi tegu on Rootsi nüüdiskunsti näitusega, on osalevad kunstnikud väga erineva taustaga: nende seas on nii immigrante, immigrantide lastena juba Rootsis sündinud kunstnikke kui ka mitmenda põlve rootslasi. «Kuraatoritena seisime seega dilemma ees, keda me multikultuurses ühiskonnas üldse loeme Rootsi kunstnikuks. Otsustasime lähtuda lokaalsusest ehk aktiivsusest Rootsi kunstiväljal, mitte sünnimaast ega kodakondsusest,» selgitasid kuraatorid.