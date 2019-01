Väiksemad erakonnad jätkavad palehigis tööd nimekirjadega

«Meil on veel aega metsikult palju, mitu päeva,» ütles eile Lauri Tõnspoeg, kes lubas end tituleerida Elurikkuse Erakonna pressiesindajaks. «Võin ühe nime ütelda, Mart Jüssi. Kas ta on esimene number, selle paneme paika üldkogul. Eilse õhtu seisuga seal mingi rivi juba oli, aga inimesed tegelevad nende otsimisega. Kui õnnestub see kümme kokku saada, on juba hea tulemus.»