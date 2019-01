Tartumaa kultuurirahva tänuvastuvõtul soovitatakse igal ühel oma toolist kõvasti kinni hoida

Tänukirjad on juba välja jaganud Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo tublidele raamatukogude ja rahvamajade töötajaile, ringide ja seltside juhendajaile, õpetajaile, eestvedajaile ja paljudele teistele.

Kõige lõpuks hõigatakse välja see, kes pälvib preemia nimega «Kultuuripärl 2018». Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Eelmised Tartumaa kultuuripärlid on alates aastast 2006 Ursel Oja, Riho Leppoja, Made Ruul, Margus Kasemaa, Mare Tommingas, Triin Koch, Külli Must, Astrid Hallik, Anne Mägi, Tanel Joamets ja Alo Ritsing ja Kristjan Bachman.

Tänuõhtu on korraldatud salapärases võtmes, kus ei puudu maskid ja mõistatused, saalis puhiseb suitsumasin ning publikule on toolid saalis asetatud natuke risti ja põiki palvega neid mitte nihutada.

Rain Sangernebo ütles ka oma kõnes, et kuigi seda peetakse halvaks tooniks, kui keegi oma toolist ja ametikohast kangesti kinni hoiab, siis tema leiab, et Tartumaa kultuuriga tegelevad inimesed istuvad küll igaüks oma õigel kohal ning ta soovis ka, et nad jätkuvalt usuksid endasse ning hoiaksid oma toolist kõvasti kinni.