Kus saab nautida linna parimat kelguliugu?

Kuna oma silm – või kõnealuses kontekstis küll oma istmik – on teatavasti kuningas, sai iga nõlv kelgul läbi proovitud. Et tegime oma ringkäigu ennelõunasel ajal, olid lapsed korralikult koolis ning kõik nõlvad olid üksnes meie päralt. Sestap ei ole me kohti reastanud mitte populaarsuse, vaid neis käimise järjekorra järgi. Arvestada tasub ka seda, et kirjeldatud on nõlvade lumeolusid 8. jaanuaril.